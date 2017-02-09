Кличко о бое с Джошуа: меня ждет поединок, который я требовал всю карьеру

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко рассказал о предстоящем бое с чемпионом мира по версии IBF-тяжеловесом из Британии Энтони Джошуа, которого он всю свою карьеру ждал.

По словам Кличко, Стюард, который умер в октябре 2012-го года, советовал ему набраться терпения в ожидании главного боя. пишет box.sport.ua со ссылкой на Boxing Scene.

"Я хочу это сделать не только для себя, но и для других, — говорит Кличко. – Например, для Эмануэля Стюарда (тренер профессиональных боксёров и комментатор боксёрских поединков на HBO — ред.). Я его самый преданный поклонник. Он сформировал меня и как бойца, и как человека. Я думаю, что "должен" ему этот бой, поскольку он всегда говорил: "Владимир, такой поединок обязательно состоится. Так всегда бывает. Просто доверься мне".

Владимир отметил, что в определенный момент, он просто не видел реальных конкурентов. "Я говорил: "Как? Когда? Кто? Нет никакой оппозиции. Один Дэвид Хэй? Он перекачался, чтобы подняться в супертяжелый вес, и я провел с ним бой. Но сейчас это большой поединок. Его я жду с большим нетерпением. Можно даже сказать, что я требовал этот бой. Причем не просто поучаствовать в нем, а победить", — скзал он.

Напомним, Владимир Кличко встретится в ринге с Энтони Джошуа в конце апреля 2017 года в Лондоне (столица Британии) на стадионе "Уэмбли".

Ранее Кличко отмечал, что на кону в поединке с Джошуа стоит титул суперчемпиона WBA, а победитель боя встретится с Луисом Ортисом.

фото: boxingscene.com