"Качалка", плавание и силовые упражнения. Джошуа показал, как готовится к бою с Кличко

Британский чемпион мира по версии IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (18-0, 18 КО) показал тренировочный процесс перед боем с украинцем Владимиром Кличко.

Джошуа в тренировочном лагере поднимает гири зубами, работает с мячами над реакцией, плавает и использует специальные тренажеры, пишет ZN.UA.

Напомним, на кону боя, который состоится 29 апреля на "Уэмбли", будут стоять пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO в супертяжелом весе, а также пояс WBA Super.

Напомним, ранее Кличко заявил о бое с Джошуа: меня ждет поединок, который я требовал всю карьеру.

Фото: tofight.ru.

Видео: Muscle Madness.