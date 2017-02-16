Джошуа о бое с Владимиром Кличко: Бог не поставил бы задачу, с которой не могу справиться

Чемпион мира по версии IBF-тяжеловес из Британии Энтони Джошуа заявил, что Бог не поставил бы его перед задачей, с которой он не может справиться.

Об этом он рассказал, комментируя будущий бой с экс-чемпионом мира в супертяжелом весе украинцем Владимиром Кличко, пишет Boxing News.

В то же время спортсмен подчеркнул, что "всегда хотел драться с лучшими", а "цель остается прежней — победа".

"И хоть вопросы, которые задают люди, правильны — не слишком ли рано? Подготовили ли меня предыдущие оппоненты к этому бою?... но Бог не поставил бы меня перед той задачей, с которой я не могу справиться", — сказал боксер.

Напомним, Энтони Джошуа встретится на ринге с Владимир Кличко весной — 29 апреля — в Лондоне (столица Британии) на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о противостоянии можно здесь.