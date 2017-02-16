Новый соперник Ломаченко отказался от титула регулярного чемпиона мира

Новый соперник чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе украинца Василия Ломаченко — американец Джейсон Соса — отказался от титула регулярного чемпиона мира по версии WBA.

Об этом рассказал президент WBA Гильберто Мендоса, пишет Boxing News.

Издание уточнило, что причиной своего отказа от титула боксер назвал желание всецело сконцентрироваться на "бое, который может изменить его жизнь".

"… понятно, что Джейсон просто не хотел платить комиссионные WBA из самого большого гонорара своей карьеры, тем более, учитывая тот факт, что он не владел полноценным титулом чемпиона мира WBA, а всего лишь "регуляркой", — отметили журналисты.

Напомним, в конце ноября 2016 года в США был бой между Василием Ломаченко и Николасом Уолтерсом за титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, украинец завоевал победу техническим нокаутом.