Фонсека о победе "Шахтера": похвалы заслуживает вся команда, а Бланко особо порадовал

Наставник "Шахтера" Паулу Фонсека прокеомментировал победу "Шахтера" в матче 1/16 финала Лиги Европы против "Сельты" (1:0)

"Мы играли против очень слаженной команды, которая создала нам достаточно проблем. "Сельта" хорошо действовала в обороне и не давала нам много пространства для наших атак. Поэтому я доволен победой", — сказал он, пишет Террикон.

Бланко забил, и меня это очень радует. Но отмечу, что похвалы заслуживает вся команда.

Впереди матч в Харькове. Там мы должны сыграть так же надежно, — приводит слова Фонсеки канал "Футбол 1".

В свою очередь бразильский хавбек "Шахтера" Тайсон поздравили с дебютным голом Густаво Бланко Лещука.

"Хочу поздравить всю команду и болельщиков с великолепной победой "Шахтера"! Сегодня мы показали свои лучшие качества, помогали друг другу и добились хорошего результата. Все поздравили с дебютным голом Густаво Бланко Лещука. Своей игрой он доказал, что должен быть частью "Шахтера". Первый поединок на таком уровне — это всегда волнительно, но он справился с давлением и выдал отличный матч. Я очень надеюсь, что в Харькове нас будет поддерживать полный стадион и мы так же хорошо проведем ответную встречу.

Напомним, победу "Шахтеру" в матче против "Сельты" (1:0) принес гол новичка команды Густаво Бланко-Лещука. Ответный поединок состоится в Харькове 23 февраля.

фото: footballua.tv