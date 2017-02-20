В Канаде украинские шпажисты завоевали серебро на этапе Кубка мира по фехтованию

В канадском Ванкувере на этапе Кубка мира по фехтованию команда украинских шпажистов (Богдан Никишин, Владимир Станкевич, Анатолий Герей и Максим Хворост) завоевала серебряные награды.

Об этом говорится на сайте Национальной федерации фехтования Украины.

Первое место в турнире заняли чехи, а третье — итальянцы.

Первые сумели сделать настоящую сенсацию, выиграв у 1-го номера мирового рейтинга — сборной Франции — со счетом 45:44 (разместилась на четвертом месте — ред.).

"На ходе всей встречи украинцы и чешские фехтовальщики шли на равных. Все решилось в последнем бою Никишин — Ричард Покорный, где лидер чехов нанес на пять уколов больше, чем наш шпажист, и завершил поединок со счетом 40:35", — отметили журналисты.

Ранее сообщалось, что в австрийском Хохфильцене завершилась женская эстафетная гонка Чемпионата мира по биатлону, в ее результате сборная Украины заняла второе место. Узнать больше о достижении наших соотечественниц можно здесь.

Фото: facebook.com/olympicua