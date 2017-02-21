Милевский не может дождаться встречи с Семиным и матча против "Локомотива"

Бывший лидер атак киевского "Динамо" и национальной сборной Украины по футболу, а ныне — 32-летний нападающий "Тосно" Артем Милевский с нетерпением ждет матч 1/4 финала Кубка России с московским "Локомотивом" и встречу с главным тренером "железнодорожников" Юрием Семиным, с которым он работал в киевском клубе".

"Не могу дождаться этого противостояния. Семин был номер один в "Динамо" в мои годы, браво, Палыч. "Локомотив" — "Тосно" 1 марта, это будет что-то. Михалик, точим випы", — написал форвард "лесников" в своем Инстаграме.

Публикация от timi1010 (@timi1010)Фев 20 2017 в 6:54 PST

Пост "Мили" понравился трем тысячам посетителей его странички, которые поддержали форварда своими положительными комментариями: "Тема — порядочный футболист, ответить предыдущему наставнику парочкой голов не составит труда)) Тема, болею за тебя". — "Наконец-то увижу противостояние двух любимых футболистов Михалик — Милевский". — "Тёма, покажи там всем клоунам 1 Марта". — "Напомни Палычу, кто лучший!" — "Только на днях думал: "А что, если Миля все-таки перейдёт в Локо?". Удачи в матче