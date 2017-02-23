Лига чемпионов: победные джокеры "Ювентуса" и мазила Корреа "Севильи"

В среду, 22 февраля, были сыграны очередные матчи 1/8 финала Лиге чемпионов УЕФА. "Порту" со счетом 0:2 проиграли в меньшинстве туринскому "Ювентусу", а "Севилья" в параллельном матче взяла верх над "Лестером" — 2:1.

Об этом сообщает Укринформ.

Победу "Ювентусу" над "Порту" принесли в середине второго тайма голы вышедших на замену Марко Пьяцы (72-я минута) и Дани Алвеса (74). Хозяева "Драгау" к тому времени уже играли вдесятером. На 27-й минуте с поля удалили Алекса Теллеса — за два предупреждения в течение 73 секунд.

"Севилья" на домашней арене "Рамон Санчес-Писхуан" вначале не реализовала пенальти — на 14-й минуте Каспер Шмейхель парировал удар с 11-метровой отметки Хоакина Корреа. Спустя 11 минут андалусийцы все же вышли вперед благодаря голу Пабло Сарабии. После перерыва счет удвоил все тот же Корреа (62), однако дебютный мяч Джейми Варди (73) в турнире подарил надежду "Лестеру" на общий успех по сумме двух матчей.

Обладатели путевок в четвертьфинал в этих противостояниях определятся 14 марта на аренах "Ювентус Стэдиум" в Турине и "Лестер Сити Стэдиум" в Лестере.

Первые участники 1/4 финала Лиги чемпионов станут известны 7 марта в матчах "Наполи" — Реал" (первая игра 1:3) и "Арсенал" — "Бавария" (1:5). 8 марта состоятся ответные поединки в парах "Барселона" — "Пари-Сен-Жермен" (0:4) и "Боруссия" (Дортмунд) — "Бенфика" (0:1). Последние две вакансии 15 марта разыграют "Атлетико" и "Байер" (4:2), "Монако" и "Манчестер Сити" (3:5).

Напомним, сегодня, 23 февраля, в Харькове в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы донецкий "Шахтер" примет испанскую "Сельту".