Защита титула в США. Стал известен следующий соперник Усика

Соперником чемпиона мира по версии WBO в тяжелом весе Александра Усика станет американский боксер Майкл Хантер.

Об этом "Главреду" сообщили в компании K2 Promotions.

Сообщается, что 8 апреля 2017 года на арене MGM National Harbor (Оксон Хилл, Мэриленд, США) Усик проведет защиту титула в поединке с Хантером. Помимо Усика, в ринг выйдут Чемпион мира по версии WBO во втором полулегком весе Василий Ломаченко и Александр Гвоздик, владеющий титулом NABF в полутяжелом весе. Все три поединка будет транслировать телеканал HBO в прямом эфире.

Сопернику Усика 28 лет, живет и тренируется в США. Боксирует в стойке правши. В его активе 12 побед, 8 из которых досрочно. Также, как и Александр, Хантер был участником Олимпийских игр в Лондоне. Предыдущий бой американец провел в мае прошлого года против соотечественника Айзея Томаса (15-1-0, 6 КО), одержал победу единогласным решением судей и стал обладателем титула WBO NABO в полутяжелом весе. В рейтинге WBO Хантер занимает девятую позицию в своем дивизионе.

"Я очень рад, что буду боксировать в одном боксерском шоу вместе с Василием Ломаченко и Александром Гвоздиком, — мы мечтали об этом, когда еще были любителями и боксировали в Олимпийской сборной — 2012, — отметил Усик. — Я хочу поблагодарить моих промоутеров Виталия и Владимира Кличко, Александра Красюка, Тома Леффлера, моего менеджера Эгиса Климаса, канал HBO, Боба Арума и Top Rank за то, что я имею возможность боксировать в программе этого вечера. Майкл Хантер — жесткий соперник, не знающий поражений, поэтому я уверен, что бой будет очень конкурентным для меня и зрелищным для болельщиков, которые придут нас поддержать в зале, и тех, кто будет смотреть его на HBO".

"Мы благодарим нашего партнера и близкого друга Питера Нельсона за предоставленную американским фанам возможность смотреть поединок восходящей звезды мирового бокса Александра Усика на канале HBO. Это будет уникальное событие в истории Украины, поединки сразу трех украинских боксеров будут показаны на HBO", — сказал генеральный директор K2 Promotions Ukraine Александр Красюк, — Нас ожидает зрелищное шоу и, конечно, яркая победа над непобедимым Майклом Хантером. Вся Украина с нетерпением ждет этого события".

"Апрель — месяц украинского бокса на НВО. Сразу пять украинских боксеров возглавят шоу в эфире НВО: Ломаченко, Гвоздик, Усик 8 апреля, Макс Бурсак против Жилберто Рамиреса 22 апреля и, конечно же, Владимир Кличко против Энтони Джошуа. Такого в истории украинского бокса еще не было! И нас не может не радовать, что трое из этих пяти имеют непосредственное отношение к "К2"", — заявил Александр Красюк.

Напомним, в декабре 2016 года Усик провел успешную защиту титула в поединке с Табисо Мчуну, нокаутировав африканца в девятом раунде. К поединку с Хантером Александр готовится в Калифорнии под руководством Анатолия Ломаченко.