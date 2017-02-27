Украинка победила на престижных международных соревнованиях по дзюдо: опубликовано видео

Украинская дзюдоистка Ирина Киндзерская победила на престижных международных соревнований Grand-Prix Duesseldorf 2017, которые проходили в Германии.

Как сообщает Национальный олимпийский комитет Украины в Facebook, Киндзерская была лучшей в весовой категории свыше 78 килограмм.

"Украинская дзюдоистка Ирина Киндзерская (+78 кг) одержала победу на престижных международных соревнованиях по дзюдо Grand-Prix Duesseldorf 2017! Поздравляем Ирину с золотой медалью и желаем дальнейших успехов в сезоне!" — сообщили на странице НОК.

Отметим, что в категории +78 также выступала украинка Светлана Ярёмка, которая покинула соревнования на стадии четвертьфинала, уступив немке Кристин Бюссоу.

Напомним, что впервые в истории украина Элина Свитолина поднялась на 10-ю строчку в рейтинге сильнейших теннисисток мира.

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