Джошуа считает, что нокаутирует Владимира Кличко

Чемпион мира по версии IBF-тяжеловес из Британии Энтони Джошуа считает, что нокаутирует будущего соперника — экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко.

Об этом боксер рассказал в интервью GQ Magazine, пишет Boxing News.

В то же время он подчеркнул, что нокаут не будет быстрым, поскольку наш соотечественник "очень опытен, по нему нелегко попасть".

"Я думаю, что нокаутирую Кличко. Я не суеверен, но мне почему-то кажется, что произойдет это довольно неожиданным образом. Это буде что-то вроде контрудара", — отметил собеседник.

Напомним, Энтони Джошуа встретится на ринге с Владимир Кличко весной — 29 апреля — в Лондоне (столица Британии) на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о противостоянии можно здесь.