Владимира Кличко заводит, что он "второй номер" в бою с Джошуа

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил, что он андердог ("второй номер") в бою с чемпионом мира по версии IBF-тяжеловесом из Британии Энтони Джошуа, и его это заводит.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу Sky Sports, пишет Boxing News.

Также спортсмен отметил, что для него вернуться на ринг после 18-месячного перерыва и драться с молодым чемпионом, реально талантливым и атлетичным, — один из самых больших вызовов в жизни.

"Я андердог в этом бою, и это меня заводит. Я давно не был в такой ситуации — это отлично! Я хочу покинуть ринг как чемпион (говорит о противостоянии с британцем — Ред.) и как победитель этого боя — я этим одержим", — отметил собеседник.

По словам Кличко, он поворачивается лицом к вызову. "… хотя многие люди считают меня безумцем — на момент боя мне будет уже 41, и я буду драться с гораздо более молодым соперником, который ужасающе силен и нокаутирует всех подряд. Но мне это нравится", — добавил боксер.

Напомним, Владимир Кличко встретится на ринге с Энтони Джошуа весной — 29 апреля — в Лондоне (столица Британии) на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о противостоянии можно здесь.