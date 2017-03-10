1/8 Лиги Европы. Бельгийская "заруба", немецкое дерби и триумф "Лиона"

В четверг, 9 марта, вечером состоялись первые поединки 1/8 финала Лиги Европы 2016/17, второго по значимости еврокубкового турнира футбольных клубов континента.

Обидчик донецкого "Шахтера" на предыдущей стадии розыгрыша испанская "Сельта" на последних минутах вырвала победу над российским "Краснодаром", французский "Лион" результативно обыграл итальянскую "Рому", а гол и ассист украинского форварда Руслана Малиновского помог "Генку" разгромить на выезде другого представителя Бельгии "Гент", сообщает Укринформ.

Результаты первых матчей 1/8 финала:

"Копенгаген" (Дания) — "Аякс", (Голландия) — 2:1

голы: Расмус Фальк (1-я минута), Андреас Корнелиус (60) — Каспер Дольберг (32)

"Ростов" (Россия) — "Манчестер Юнайтед", (Англия) — 1:1

голы: Александр Бухаров (53) — Генрих Мхитарян (35)

АПОЕЛ (Кипр) — "Андерлехт" (Бельгия) — 0:1

гол: Николае Станчу (29)

"Шальке-04" (Германия) — "Боруссия" (Менхенгладбах, Германия) — 1:1

голы: Гвидо Бургшталлер (25) — Йонас Хофманн (15);

"Олимпиакос" (Греция) — "Бешикташ" (Турция) — 1:1

голы: Эстебан Камбьяссо (36) — Абубакар (53)

"Гент" (Бельгия) — "Генк" (Бельгия) — 2:5

голы: Сэмюэл Калу (27), Калифа Кулибалы (61) — Руслан Малиновский (21), Омар Колли (33), Мбвана Саматта (41, 72), Эре Уронен (45+2)

"Лион" (Франция) — "Рома" (Италия) — 4:2

голы: Муктар Дьяхаби (8), Корентен Толиссо (47), Набиль Фекир (74), Александр Ляказетт (90+2) — Мохамед Салах (20), Федерико Фасио (33);

"Сельта" (Испания) — "Краснодар" (Россия) — 2:1

голы: Васс (50), Клодьо Бовю (90) — Виктор Клаэссон (56)

Ответные поединки пройдут 16 марта.

Напомним, финал Лиги Европы УЕФА состоится 24 мая на "Френдс Арене" в Сольно (Швеция).