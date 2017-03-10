Свитолина признана лучшей теннисисткой планеты в феврале

Соперницами украинки, которой удалось набрать 63% голосов, были француженка Кристина Младенович (27%) и чешка Каролина Плишкова (10%).
Лучшей теннисисткой мира в феврале признана первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Об этом сообщил официальный сайт WTA.
Соперницами украинки, которой удалось набрать 63% голосов, были француженка Кристина Младенович (27%) и чешка Каролина Плишкова (10%).
В феврале Свитолина выиграла 13 матчей подряд, сумев завоевать два титула — на Тайване и в Дубае. Кроме того, столь успешные выступления принесли украинке статус десятой ракетки мира.
Напомним, ранее Свитолина впервые в истории украинка вошла в ТОП-10 сильнейших теннисисток мира.
Фото: wtatennis.com.