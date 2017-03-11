Премьер-лига: волевая победа "Олимпика" в Полтаве и триумф "Стали" в Одессе, видео голов

11 марта 2017, 16:33

В Полтаве в середине тайма "Ворскла" взорвала матч своим голом.

В Премьер-лиге состоялись два матча

В субботу, 11 марта в рамках Премьер-лиги состоялись два матча. В Полтаве донецкий "Олимпик" обыграл местную "Ворсклу" со счетом 3:2, а в Одессе "Черноморец" проиграл "Стали" со счетом 0:1.

В Полтаве в середине тайма "Ворскла" взорвала матч своим голом, пишет football.ua.

Дмитрий Хлебас решился на удар с дальней дистанции и забил красивый гол от штанги.

Пропущенный мяч никак не повлиял на "Олимпик". Команда выглядела очень неважно и в первом тайме так и не потревожила ворота соперника.

Начало второго тайма тоже не предвещало "Ворскле" беды. Команда продолжала атаковать и в итоге довела преимущество до двух голов. Артур Загорулько забил классный гол головой после подачи Павла Ребенка.

Казалось, что игра сделана, а "Олимпик" опустил руки. Но подопечные Романа Санжара отыграли один мяч усилиями Мохи. Еще через пять минут "Олимпик" заработал угловой, и Дмитрий Гришко затолкал мяч в ворота, сравняв счет.

Такое развитие событий надломило "Ворсклу", которая через две минуты пропустила и третий. Моха выступил в качестве ассистента, а Иван Матяж забил красивый гол пяткой.

"Олимпик" — "Ворскла" 3:2

Голы: Моха, 65, Гришко,70, Матяж, 72 — Хлебас, 20, Загорулько, 60

"Олимпик": Махарадзе — Парцвания, Гришко, Иллой-Айет, Немчанинов — Цимбалюк (Хомутов, 46), Богданов (Брикнер, 87) — Моха, Гошкодеря, Шестаков (Гринь, 46) — Матяж

"Ворскла": Сарнавский — Пердута, Чижов, Чеснаков, Ребенок — Шарпар, Кравченко — Мякушко, Одарюк (Кунев, 83), Хлебас — Загорулько

Предупреждения: Богданов, Хомутов, Матяж — Хлебас, Шарпар

В Одессе "Сталь", несмотря на давление "моряков" после курьезного гола Васина, быстро смогла отодвинуть игру от своих ворот. Что сказал тренер одесситов своим игрокам в раздевалке никто не знает, но игра во втором тайме изменилась не кардинально.

"Сталь" уверенно контролировала игру, а у "моряков" ничего не получалось из-за высокого процента брака.

"Черноморец" — "Сталь" 0:1

Гол: Васин, 24

"Черноморец": Каневцев — Люлька, Аблитаров, Азацкий, Каплиенко (Ковалец, 81) — Смирнов, Андриевский, Коркишко, Кабаев, Барилко (Жорже Элиас, 46) — Хобленко (Карноза, 60).

"Сталь": Панькив — Пашаев, Шабанов, Стаменкович, да Силва, Карасюк — Каленчук (Малакян, 87), Задерака (Деул, 64), Кравченко, Васин (Дебелко, 79) — Карикари.

Предупреждения: Васин, Карасюк, Азацкий, Смирнов, Коркишко.

Подробнее на тему ситуации вокруг УПЛ читайте в материале "Главреда" "Футбольное переформатирование от "Шахтера", или Как сложить две шестерки?".

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