Срна о предстоящем матче сборных в Загребе: Украине будет очень тяжело

Бывший капитан сборной Хорватии Дарио Срна, выступающий за донецкий "Шахтер"считает, что сборной Украины будет нелегко в матче 5-го тура отбора на ЧМ-2018 года в Загребе.

Об этом хорватский футболист заявил в комментарии Sport Arena.

"Для Хорватии, как и для Украины, это очень важная игра, и наша сборная будет играть в атакующий футбол и только на победу, как всегда играет дома. Конечно, хочется, чтобы Хорватия выиграла и вместе с Украиной попала на чемпионат мира", — подчеркнул Срна.

Он также предупредил сине-желтых, что им будет нелегко.

"Несмотря на любой состав, Украине будет очень тяжело в Загребе, наша сборная очень хорошо играет дома. Общим фаворитом группы остается Хорватия. Но в любом случае к украинской команде надо относиться с уважением. Мы уже играли с Украиной два раза несколько лет назад, и тогда дважды сыграли вничью", — добавил защитник.

Напомним, ранее в Хорватии рассказали, как заполнят стадион на матче со сборной Украины.