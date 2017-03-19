Премьер-лига: победа "Зари" в Луцке, видео гола

В воскресенье, 19 марта в Луцке завершился заключительный матч 22-го тура украинской футбольной Премьер-лиги.

"Волынь" принимала на своем поле луганскую "Зарю" и уступила 0:1, пропустив гол с пенальти в добавленное арбитром время, сообщает официальный сайт турнира.

Игра в Луцке проходила в упорной и напряженной борьбе и долгое время фаворит в лице "Зари" не мог обозначить свое преимущество.

Развязка в игре наступила уже в добавленное арбитром время. На 91-й минуте гол забил Рафаэль Форстер, который реализовал пенальти. Роман Никитюк сбил в штрафной Гегама Кадымяна, получил предупреждение и заработал пенальти в ворота своей команды. Форстер пробил очень сильно и вратарь хозяев поля Артем Кичак не имел шансов отбить удар.

Таким образом, "Заря" набрала 40 очков и по итогам первого этапа соревнований, занимает 3-е место в турнирной таблице следом за донецким "Шахтером" (60) и киевским "Динамо" (46).

"Волынь" осталась на 12-м последнем месте в турнирной таблице, имея в активе 10 очков, отставая по дополнительным показателям от "Днепра" (10) и на 2 очко отставая от львовских "Карпат" (12), у которых матч в запасе.

"Волынь" — "Заря" 0:1

Голы: Форстер, 90(п)

"Волынь": Кичак — Тетеренко, Р. Никитюк, Горопевшек, Шаповал ­— Чепелюк(Дудик, 68), Логинов — Мемешев(А. Никитюк, 89) Диденко, Задерецкий ­— Петров

"Заря": Шевченко — Опанасенко, Форстер, Чечер, Соболь — Гречишкин, Харатин — Калитвинцев(Бабенко, 80), Петряк(Любенович, 55), Паулиньо(Кадимян, 76) — Бонавентуре

Предупреждения: Шаповал, Горопевшек, Тетеренко, Р. Никитюк — Соболь

Напомним, 17 марта в Премьер-лиге победу одержало киевское "Динамо", а донецкий "Шахтер" сыграл вничью.

Видео: ТСН.