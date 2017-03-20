Реброву нашли замену. Названо имя вероятного тренера "Динамо" — СМИ

Работа Хацкевича вызывает много вопросов из-за провала в еврокубках и в чемпионате Украины.
Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис нашел замену главному тренеру команды Сергею Реброву.
В случае отставки наставника "динамовцев", главным кандидатом на пост нового тренера является экс-наставник сборной Беларуси Александр Хацкевич, сообщает Обозреватель.
Работа последнего вызывает много вопросов из-за провала в еврокубках и чудовищного отставания от донецкого "Шахтера" в чемпионате Украины.
Как стало известно изданию, 43-летний Хацкевич, который ранее также работал наставником молодежной команды "бело-синих", уже провел переговоры с Суркисом.
Другим претендентом на то, чтобы сменить Реброва у руля киевлян, называется Юрий Калитвинцев.
Ранее сообщалось, что Ребров летом может продолжить карьеру в Англии.