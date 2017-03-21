Защитник сборной Хорватии о матче с Украиной: хорошо, что Шевченко не нападающий

Защитник сборной Хорватии Матей Митрович заявил, что для нее матч с Украиной является важнейшим в отборе на чемпионат мира-2018.

Об этом пишет zbirna.com.

По словам футболиста, он рад, что Андрей Шевченко уже главный тренер украинской команды, а не нападающий.

"Да, травма такого футболиста, как Чорлука (Ведран Чорлука, капитан сборной Хорватии — Ред.), ослабит нашу команду. Он — лидер на поле и в раздевалке", — отметил спортсмен.

Напомним, вечером 24 марта в Загребе пройдет отборочный матч чемпионата мира-2018 между сборными Украины и Хорватии. Ранее Андрей Шевченко назвал расширенный список футболистов-кандидатов на участие в игре.