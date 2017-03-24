Месть за Самойлову. В России грозят не пустить сборную Украины на ЧМ-2018

В России официальные лица предлагают отказать сборной Украины во въезде в РФ, в случае попадания наших футболистов на Чемпионат мира-2018.

С таким предложение выступил первый заместитель председателя международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, сообщает "Сегодня".

Отмечается, что это может стать ответом на запрет со стороны СБУ на въезд в Украину участнице Евровидения-2017 от России Юлии Самойловой на три года. Решение о запрете въезда принято на основании полученных данных о нарушении ею законодательства Украины.

"Это беспрецедентное решение, которое вызывает, мягко говоря, недоумение. Может, вообще нельзя доверять Украине проведение таких мероприятий, если она не гарантирует свободный въезд всех участников?

Наверное, на будущее надо иметь это в виду. Представьте ЧМ по футболу 2018 года, и мы запрещаем въезд ведущим игрокам сборной Украины, поводов можно найти массу. Представляете, какой шум поднялся бы", — заявил Джабаров.

Напомним, Служба безопасности Украины на три года запретила россиянке въезд в нашу страну. Глава спецсслужбы Василий Грицак говорил, что она не только посетила захваченный РФ Крым, но и оставила "следы в соцсетях, где высказывалась по поводу Украины, ее власти".