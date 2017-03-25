Хет-трик Гармаша. "Динамо" разгромило "Ворсклу", видео голов

Сегодня, 25 марта, киевское "Динамо" во время паузы в чемпионате, вызванной матчами сборных, в товарищеском матче разгромило полтавскую "Ворсклу".

"Динамо" — "Ворскла" — 4:0

В составе "Динамо" хет-трик оформил Гармаш, еще один мяч на счету Яремчука.

Стоит отметить, что впервые в этом году за основу "Динамо" сыграл Евгений Хачериди, однако уже на 15-й минуте матча после полученой травмы его заменили.

Голы: Гармаш (4, 28, 40), Яремчук (63).

1:0. Денис Гармаш

2:0. Дубль Дениса Гармаша

3:0. Хет-трик Дениса Гармаша

4:0. Роман Яремчук

"Динамо": Рудько, Пантич, Хачериди, Антунеш, Шепелев, Очигава, Кравченко, Рыбалка, Гармаш, Яремчук, Буяльский.

"Ворскла": Сарнавский, Чижов, Ребенок, Чеснаков, Сапай, Шарпар, Ткачук, Мякушко, Хльобас, Загорулько, Одарюк.

Напомним, 17 марта, завершились матчи 22-го заключительного тура первого этапа украинской футбольной Премьер-лиги, где свою победу одержало киевское "Динамо", а донецкий "Шахтер" сыграл вничью.

фото; видео: ФК "Динамо" Київ