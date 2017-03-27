Владимир Кличко признался, где хотел бы провести прощальный бой

Столичный НСК "Олимпийский" ничем не уступает лучшим немецким стадионам, сказал украинец.
Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко признался, что хотел бы провести свой прощальный бой на киевском НСК "Олимпийский".
Об этом он рассказал в интервью журналу "Динамо Киев", пишет 24boxing.com.ua.
По словам спортсмена, арена удовлетворяет все требования для организации и проведения чемпионских боев.
"НСК "Олимпийский", на котором состоялся финал Евро-2012, ничем не уступает лучшим немецким стадионам... я могу констатировать, что очень хочу провести поединок в Киеве", — сказал боксер.
Напомним, 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" Владимир Кличко встретится на ринге с чемпионом мира по версии IBF-тяжеловесом из Британии Энтони Джошуа. Узнать больше о будущем противостоянии можно здесь.