Владимир Кличко признался, где хотел бы провести прощальный бой

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко признался, что хотел бы провести свой прощальный бой на киевском НСК "Олимпийский".

Об этом он рассказал в интервью журналу "Динамо Киев", пишет 24boxing.com.ua.

По словам спортсмена, арена удовлетворяет все требования для организации и проведения чемпионских боев.

"НСК "Олимпийский", на котором состоялся финал Евро-2012, ничем не уступает лучшим немецким стадионам... я могу констатировать, что очень хочу провести поединок в Киеве", — сказал боксер.

Напомним, 29 апреля в Лондоне на стадионе "Уэмбли" Владимир Кличко встретится на ринге с чемпионом мира по версии IBF-тяжеловесом из Британии Энтони Джошуа. Узнать больше о будущем противостоянии можно здесь.