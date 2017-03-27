"Предложил новый контракт". Суркис хочет оставить Реброва в "Динамо"

Киевское "Динамо" не ведет переговоры с Александром Хацкевичем, Юрием Калитвинцевым, Олегом Лужным и другими тренерами.

Об этом "ПроФутболу" заявил президент чемпионов Украины Игорь Суркис.

"Я не говорил ни с одним тренером, как пишут в интернете — ни с Хацкевичем, ни с Лужным, ни с Калитвинцевым. Ни с кем не говорил. Наступит момент, когда закончится чемпионат, мы сядем за стол переговоров вместе с Сергеем Станиславовичем, чтобы принять решение. Я предлагал ему зимой контракт, но он попросил доработать свое текущее соглашение, а потом принимать решение. Это нормальная практика", — сказал Суркис.

"Конечно, не все зависит от меня, многое зависит и от Реброва. Хочет ли он работать, прогрессировать и добиваться результата, есть ли для этого необходимая мотивация. Понятно, что в любой команде могут быть провалы, но им нельзя повторяться постоянно. Уже в следующем сезоне у "Динамо" будут другие задачи — это попадание в Лигу чемпионов, борьба за чемпионство. А в этом году мы сосредоточимся на победе в Кубке Украины", — добавил президент "Динамо".

Напомним, ранее сообщалось, что Ребров может продолжить карьеру в Англии.