Тренер Фьюри считает Владимира Кличко фаворитом в бою с Джошуа

Дядя и тренер британского супертяжа Тайсона Фьюри — Питер — считает, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко является фаворитом в бою с чемпионом мира по версии IBF-тяжеловесом из Британии Энтони Джошуа.

Об этом он рассказал в интервью On The Ropes Boxing Radio, пишет Boxing News.

В то же время собеседник подчеркнул, что наш соотечественник может оказаться слишком опытным для западного боксера.

"Я думаю, что у Джошуа хорошие шансы. У него очень сообразительный, очень умный тренер — Роб Маккракен. Я думаю, что это будет хороший бой...", — отметил специалист.

По его словам, если британец "доберется до Кличко, он отправит Владимира "спать", а если Владимир доберется до него — аналогично". "Но я склоняюсь к победе Кличко в этом бою", — добавил Фьюри.

Напомним, Владимир Кличко встретится на ринге с Энтони Джошуа этой весной — в конце апреля — в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о будущем противостоянии можно здесь.