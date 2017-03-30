Кличко о поединке с Джошуа: бой станет проблемой для нас обоих

Украинский боксер, экс-чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко перед боем с Энтони Джошуа заявил, что не думает о своем возрасте.

"Честно говоря, я не чувствую свой возраст. Не знаю, что будет через пять лет, но сейчас я не могу жаловаться на мою скорость, выносливость или что-нибудь еще. На самом деле, чувствую себя даже лучше, чем раньше. Возраст — это, скорее, преимущество, чем недостаток. Мне не нравился период, когда мне было от 20 до 30 лет, потому что при всей успешности и молодости у тебя много проблем и ты много еще не знаешь о себе", — сказал Кличко, пишет 112 Украина со ссылкой на Boxing Scene.

"Никогда в своей любительской или профессиональной карьере у меня не было полтора года без боя. Это новый опыт для меня и, честно говоря, я взволнован. У меня было время для того, чтобы восстановиться, и сейчас с нетерпением жду апреля и поединка с Джошуа. Я вижу в нем себя и всегда — с самого первого дня — говорил о том, что он очень талантливый спортсмен. Он — моя копия, только другого цвета. Думаю, наш бой станет проблемой для нас обоих. У Энтони до меня было 18 побед, но поединок со мной будет сильно отличаться от всего, чему он научился раньше", — добавил боксер.

Стоит отметить, что Кличко встретится на ринге с Энтони Джошуа этой весной — в конце апреля — в Лондоне на стадионе "Уэмбли". На кону в этом поединке стоят три пояса — принадлежащий британцу титул IBF, а также пояс по версии IBO и титул "суперчемпиона" WBA.