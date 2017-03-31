Экс-чемпион мира считает, что Джошуа может нокаутировать Владимира Кличко в начале боя

Британец, чемпион мира по версии IBF-тяжеловес Энтони Джошуа сможет нокаутировать экс-чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Владимира Кличко в начале боя.

Об этом заявил бывший соперник нашего спортсмена, экс-чемпион мира по версии WBO в супертяжелом весе американец Леймон Брюстер, пишет Boxing News.

В то же время он подчеркнул, что западный спортсмен "молод, техничен, силен, но при этом — скромен".

"Я уверен в том, что Джошуа остановит Кличко… Он впечатляет меня своим мастерством и точностью своих ударов. Конечно, у Владимира огромный опыт, и это может оказаться решающим фактором, но я думаю, что Джошуа победит в любом случае",— считает Брюстер.

Напомним, Владимир Кличко встретится на ринге с Энтони Джошуа этой весной — в конце апреля — в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о будущем противостоянии можно здесь.