Экс-чемпион мира назвал самую большую слабость Владимира Кличко

Бывший двукратный чемпион мира в супертяжелом весе американец Тим Уизерспун считает, что cамой большой слабостью экс-чемпиона мира супертяжеловеса-украинца Владимира Кличко является неумение драться на ближней дистанции.

Об этом он рассказал, комментируя будущий бой спортсмена с британцем, чемпионом мира по версии IBF-тяжеловесом Энтони Джошуа, пишет Boxing News.

В то же время он подчеркнул, что западный боксер может нокаутировать нашего соотечественника и с дальней дистанции, но в ближнем бою шансы сделать это у него будут значительно выше.

"Я верю, что Джошуа достигнет успеха, если будет драться с Кличко на ближней дистанции, так как в каждом своем бою Кличко вяжет оппонентов, если те идут в ближний бой", — отметил Уизерспун.

По словам экс-чемпиона мира, британец "должен идти в ближний бой каждую минуту этого поединка, потому что если он будет боксировать на дальней дистанции, бой может завершиться в любую сторону".

Напомним, Владимир Кличко встретится на ринге с Энтони Джошуа этой весной — в конце апреля — в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о будущем противостоянии можно здесь.