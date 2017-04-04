Ломаченко рассказал о своих планах на 2017 год

Чемпион мира в первом легком весе по версии WBO, украинец Василий Ломаченко намерен в 2017 году провести три поединка.

Его ближайший бой состоится 8 апреля в американском Мэриленде на MGM National Harbor против Джейсона Сосы.

"Я всегда провожу по три-четыре боя за год. Я готов драться. Я хочу драться три или четыре раза в году. Но это не всегда зависит только от меня.

Это зависит от оппонентов, свободных дат для трансляции боев, от промоутера. Но я надеюсь провести в этом году по крайней мере три боя", — сказал Ломаченко.

Напомним, Ломаченко стал обладателем награды за лучший нокаут 2016 года.