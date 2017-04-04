Отчет WADA. Российские спортсмены чаще других нарушали антидопинговые правила

В 2015 году российские атлеты чаще остальных нарушали антидопинговые правила.

Об этом идет речь в отчете Всемирного антидопингового агентства (WADA).

Согласно опубликованному ежегодному отчету организации, в этом были замечены 176 российских спортсменов. Следом за ними — итальянские атлеты со 129 случаями. На третьем месте — Индия (117). В десятку нарушителей также попали спортсмены из Франции (84), Бельгии (67), ЮАР (59), Турции (59), Южной Кореи (51), США (50), а также Ирана (48).

Украина занимает 27-е место в нарушениях антидопинговых правил со 22 случаями. Семь — в легкой атлетике, четыре — в футболе, 3 — в бодибилдинге, по одному — в армрестлинге, боксе, велоспорте, савате, теннисе, тяжелой атлетике, борьбе и ушу.

Наибольшее количество нарушений антидопинговых правил зафиксированы в бодибилдинге (270), легкой атлетике (242), тяжелой атлетике (239), велоспорте (200), пауэрлифтинге (110), футболе (108), регби (80), боксе (66), борьбе (57) и баскетболе (39).

Напомним, ранее WADA обвинило более тысячи российских спортсменов в причастности к допингу.