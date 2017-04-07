На чемпионате Европы украинский тяжелоатлет завоевал "золото" в многоборье

В хорватском Сплите закончились соревнования чемпионата Европы по тяжелой атлетике среди мужчин в весовой категории до 85 кг, золотую медаль в многоборье выиграл украинец Александр Пелешенко.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на официальный сайт соревнований.

Агентство уточнило, что спортсмен также завоевал две малые награды — "золото" в рывке и "серебро" в толчке.

Пелешенко поднял в рывке штангу весом 175 кг, опередив Артема Окулова из России (165) и белоруса Павла Хадасевича (160). В толчке тяжеловес осилил 211-килограммовый снаряд, уступив килограмм россиянину.

Бронзу в этом соревновании получил Кшиштоф Зварыч из Польши — 199 кг. В итоге у Пелешенко 386 кг, Окулова — 377, поляка — 358. Таким образом, украинец защитил титул чемпиона Европы, завоеванный в 2016-м.

Напомним, чемпионат Европы по тяжелой атлетике в Сплите начался 2 апреля и будет проходить до 8 числа. В начале марта в сербском Белграде завершился зимний чемпионат Европы по легкой атлетике, в его ходе сборная Украины выиграла пять медалей.

Фото: facebook.com/olympicua