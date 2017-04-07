Голкипер "Динамо" может продолжить карьеру в Румынии

Голкипер киевского "Динамо" Максим Коваль может продолжить карьеру в румынском "Стяуа".

Румыны намерены выкупить контракт динамовского вратаря или, в крайнем случае, взять его сначала в аренду, а затем воспользоваться опцией выкупа, сообщает dynamo.kiev.ua.

Осуществить этот трансфер румынский клуб планирует сразу по окончании сезона, но переговоры хочет начать уже сейчас.

Заметим, что Максим Коваль в текущем чемпионате Украины сыграл один матч (с "Черноморцем" — 2:1, 17 марта), а также защищал ворота "бело-синих" в четвертьфинальном кубковом поединке с "Нефтяником-Укрнафта" (1:0, 5 апреля).

Напомним, ранее сообщалось, что защитник "Динамо" может продолжить карьеру в чемпионате Турции.