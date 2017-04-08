Премьер-лига. "Волынь" в гостях проиграла "Стали", видео голов

В субботу, 8 апреля, в Днепре на стадионе "Метеор" состоялся матч 24-го тура Премьер-лиги, в котором каменская "Сталь" принимала на своем поле луцкую "Волынь".

Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев, сообщает официальный сайт Премьер-лиги.

В первой половине матча игра шла преимущественно в центре поля, и футболисты не баловали зрителей голевыми моментами.

Пожалуй, самым активным в составах обеих команд был бразильский легионер "Стали" Леандро да Силва. На 10-й минуте он дважды подряд пробивал по воротам Кичака, но с первым ударом справился голкипер, а второй прошел мимо.

В середине второго тайма Леандро Да Силва снова мог отличиться ударом слёта, но Артем Кичак оказался на высоте, выбив мяч из-под перекладины.

Наконец, на 87-й минуте усилия хозяев поля увенчались успехом. После разрезной передачи от Каленчука ганский форвард Кваме Карикари вышел один на один с Кичаком и точно пробил мимо вышедшего из ворот голкипера.

В компенсированное время ганец отличился снова, использовав выход один на один.

"Сталь" — "Волынь" 2:0

Голы: Карикари, 87, 90+4.

"Сталь": Панькив — Пашаев, Ищенко, Стаменкович, Шабанов, Да Силва — Карасюк, Каленчук — Васин (Мысык, 75), Дебелко (Карикари, 66), Э. Малакян (Задерака, 66).

"Волынь": Кичак — Тетеренко, Горопевшек, Марушка, Шаповал — Чепелюк, Герасимюк — Романюк (Задерецкий, 63) , Деда (Дудик, 46), Мемешев — Петров (Диденко, 84).

Предупреждения: Каленчук — Мемешев, Петров, Задерецкий.

"Волынь" не смогла уйти с последнего места в турнирной таблице, а "Сталь" сравнялась по очкам с "Ворсклой" (у обеих по 27 пунктов).

Напомним, ранее "Сталь" потерпела поражение во Львове.

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