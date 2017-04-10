Тайсон Фьюри считает, что Владимир Кличко досрочно победит Джошуа

Британский супертяж Тайсон Фьюри считает, что экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко досрочно победит чемпиона мира по версии IBF-тяжеловеса из Британии Энтони Джошуа.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на Spox.com.

В то же время спортсмен сказал, что, возможно, вернется на ринг в конце 2017 года.

"В бою между Джошуа и Кличко я ставлю на досрочную победу Владимира, просто потому что он лучше", — отметил боксер.

Напомним, Владимир Кличко встретится на ринге с Энтони Джошуа этой весной — в конце апреля — в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о запланированном противостоянии можно здесь.