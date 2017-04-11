Усик бросил вызов латышскому боксеру: Майрис, давай объединять пояса

Чемпион мира по версии WBO в тяжелом весе украинец Александр Усик (12-0, 10 КО) бросил вызов новоиспеченному обладателя пояса WBC латышу Майрису Бриедису.

Первого апреля латыш выиграл вакантный пояс у немца боснийского происхождения Марко Хука, пишет Sportbox.

"Я предполагал, что он победит, ибо Марко уже не тот, что раньше. Честно говоря, не думал, что бой между ними продлится 12 раундов. Поздравляю нового чемпиона мира. Майрис, давай объединять пояса", — сказал Усик.

Напомним, 9 апреля Александр Усик защитил свой титул в бою с американцем Майклом Хантером-младшим, победив его единогласным решением судей.