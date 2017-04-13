Лига чемпионов. Драма в Дортмунде, печаль "Баварии" и радость "Атлетико": обзоры матчей и видео голов

В среду, 12 апреля, вечером состоялся перенесенный первый матч 1/4 финала Лиги чемпионов, в котором немецкая "Боруссия" принимала французский "Монако" и уступила 2:3 в драматичном поединке.

Мячи на стадионе "Сигнал Идуна Парк" в Дортмунде забили: Усман Дембеле (57-я минута) и Синдзи Кагава (84) — у хозяев поля; Килиан Мбаппе (19 и 79) — в "Монако". Кроме того, на 35-й минуте свои ворота поразил Свен Бендер ("Боруссия"), сообщает Укринформ.

На 17-й минуте бразильский защитник монегасков Фабиньо не реализовал пенальти.

Это встреча была перенесена с 11-го на 12 апреля из-за взрыва возле отеля во время отправления автобуса с командой хозяев поля.

Чуть позже состоялись еще два первых поединка 1/4 финала ЛЧ: немецкая "Бавария" принимала — испанский "Реал" (Мадрид), а испанский "Атлетико" — принимал английский "Лестер".

Футболисты мадридского "Реала" сделали уверенный шаг в полуфинал Лиги чемпионов УЕФА. В первом четвертьфинальном матче турнира мадридцы обыграли в гостях немецкую "Баварию" — 2:1.

Два мяча в ворота Мануэля Нойера на "Альянц-Арене" в Мюнхене забил Криштиану Роналду (47-я и 77-я минуты). У "Баварии" голом отметился Артуро Видаль (26), сообщает Укринформ.

Отметим также, что на 45+1 минуте Видаль не реализовал пенальти, а на 61-й у "Баварии" еще и удален с поля Хави Мартинес.

В проходившем параллельно матче испанский "Атлетико" в Мадриде победил английский "Лестер" — 1:0. Гол в активе француза Антуана Гризманна (28, с пенальти).

Ответные матчи в этих четвертьфинальных парах пройдут 18 апреля.

Напомним, днем ранее в четвертьфинале ЛЧ итальянский "Ювентус" разгромил испанскую "Барселона" — 3:0. Повторная встреча этой пары и "Монако" — "Боруссия" Д пройдет 19 апреля.

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