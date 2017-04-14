"Динамо" минимально победило "Зарю", видео гола

В пятницу, 14 апреля, в Запорожье в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" победило луганскую "Зарю" со счетом 1:0.

Игра проходила на стадионе "Славутич-Арена".

Ближе к середине первого тайма луганчане могли открыть счет — Опанасенко получил пас во вратарскую площадку, но не попал в ворота.

На 27-й минуте шанс появился у столичной команды: Сидорчук ударил метров с 15-ти без помех, однако мяч полетел выше перекладины.

Немного позже столичная команда таки вырвалась вперед — единственный в противостоянии гол забил Гармаш. Футболист получил пас из глубины, ушел от защитников и пробил. Первый удар заблокировал Гордиенко, однако "динамовец" добил и вывел свою команду вперед.

Во второй половине игры луганчане пытались отыграться, в начале тайма Бонавентуре c Липартией чуть не затолкали мяч в ворота киевлян. Те, в свою очередь, не отсиживались в обороне, но так и не увеличили отрыв от соперника.

"Заря" — "Динамо" 0:1

Гол: Гармаш, 39

"Заря": Левченко — Чечер, Гордиенко, Форстер — Опанасенко, Харатин, Любенович (Петряк, 30; Липартия, 46), Чайковский, Соболь — Паулиньо, Бонавентуре;

"Динамо": Коваль — Пантич, Вида, Кадар — Морозюк, Сидорчук, Шепелев (Рыбалка, 77), Антунеш — Ярмоленко, Гармаш (Корзун, 88) — Беседин (Яремчук, 85);

Предупреждения: Форстер — Шепелев, Пантич.

Гол Гармаша

Ранее в Киеве на НСК "Олимпийский" в рамках 24-го тура Премьер-лиги "Динамо" обыграло каменскую "Сталь" со счетом 4:0. После матча на стадионе полузащитник столичной команды Андрей Ярмоленко поиграл в футбол со своим старшим сыном Иваном.

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