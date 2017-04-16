"Волынь" обыграла "Зірку" и покинула последнее место Премьер-лиги, видео гола

Сегодня, 16 апреля, в Луцке в рамках 25-го тура состоялся предпоследний матч украинской Премьер-лиги. Местная "Волынь" принимала кропивницкую "Зірку".

"Волынь" — "Зірка" — 1:0

Гол: Петров, 32.

"Волынь" вышла вперед в первом тайме. Подопечные Виталия Кварцяного доминировали большую часть матча и заслуженно взяли три очка.

На 32-й минуте Юной Романюк отдал острую передачу на Сергея Петрова, который избежал офсайда, обыграл голкипера и закатил мяч в пустые ворота. Один из ключевых эпизодов произошел в середине второй половины игры, пишет УНИАН.

На 67-й минуте игрок "Зирки" Дмитрий Билоног получил второе предупреждение (за симуляцию) и был удален. Гости, впрочем, имели прекрасную возможность сравнять счет, но Адеринсола Эсеола не попал в ворота с убойной позиции.

"Волынь" победила с минимальным счетом 1:0, набрала 13 очков и ушла с последнего места турнирной таблицы (12 пунктов — у "Днепра").

"Волынь": Кичак — Романюк, Р. Никитюк, Горопевшек, Задерецкий — Герасимюк, Логинов — Дудик (Ильницкий, 90+6), Диденко (Чепелюк, 77, Мелинишин, 90+1) , Тетеренко — Петров.

"Зірка": Паст — Фатеев, Перейра, Бацула — Лупашко, Драченко, Загальский (Жуков, 79), Ситало — Збунь (Щедрый, 65), Билоног, Чичиков (Эсеола, 46).

Предупреждения: Никитюк, Диденко, Задерецкий, Чепелюк, Кичак — Билоног, Загальский, Фатеев.

Напомним, В пятницу, 14 апреля, в Запорожье в рамках 25-го тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" победило луганскую "Зарю" со счетом 1:0.

Видео: ТСН