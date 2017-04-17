Кличко объяснил, почему считает Джошуа своей "копией"

Утративший титул чемпиона мира в супертяжелом весе Владимир Кличко заявил, что его следующий соперник Энтони Джошуа напоминает украинцу самого себя.

Об этом Кличко заявил в эфире программы Gloves Are Off на Sky Sports, сообщает sportarena.

"Мы похожи, в том числе и размерами. У нас примерно одинаковая длина рук. Бицепс? Возможно, в этой узкой футболке он смотрится у Джошуа отлично. Ударная сила — нам даже нечего говорить об этом. Мы похожи во многом. Подготовка, тренировочный лагерь, питание. Чем больше я смотрю на Джошуа, тем больше считаю его своей копией. Немного другой, но все-таки копией", — сказал Кличко в эфире программы Gloves Are Off на Sky Sports.

"Я одержим своей целью — поднять руки после боя и покинуть ринг победителем. В поединке с Фьюри я получил ценный опыт, хоть и не удовлетворен исходом. Одержимость проникла в мое сердце и мой разум. Мне это нравится", — добавил украинский боксер.

Напомним, ранее сообщалось, что Владимир Кличко потроллил Джошуа.