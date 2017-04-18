"Сделаю все для победы". Владимир Кличко объяснил, почему бой с Джошуа — самый важный в его карьере

Украинский боксер Владимир Кличко заявил о том, что сделает все для победы в поединке против британца Энтони Джошуа.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Владимир Кличко записал видеообращение к своим поклонникам.

Украинец поблагодарил за терпение и назвал предстоящий бой против Энтони Джошуа самым важным и значимым в своей спортивной карьере.

Напомним, ранее Кличко объяснил, почему считает Джошуа своей "копией".

Видео: Boxing. ua.