Лига чемпионов. Убедительная победа "Монако" и срыв "Барселоны", обзор матчей и видео голов

В среду, 19 апреля, поздно вечером завершились очередные ответные матчи 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в одном из которых испанская "Барселона" принимала итальянский "Ювентус", а французский "Монако" — немецкую "Боруссию" (Дортмунд).

Футболисты "Старой синьоры" после домашней победы над "Барсой" в Турине (3:0), разошлись миром с каталонцами на "Камп Ноу" — 0:0, а "монегаски", выиграв в Дортмунде (3:2), победили "шмелей" и на своем поле — 3:1, сообщает Укринформ.

"Барселоне" не удалось одержать 16-ю домашнюю победу подряд в Лиге чемпионов. Нулевая ничья вполне устроила "Ювентус", который не позволил "гранатово-синим" осуществить еще один исторический камбэк — оборона туринцев в столице Каталонии работала без сбоев, без особых проблем сохранив задел после первого поединка.

"Монако" победил в ответном матче благодаря голам Килиана Мбаппе (3-я минута), Радамеля Фалькао (17) и Валера Жермена (81). В составе "Боруссии" на 48-й минуте отличился капитан команды Марко Ройс. Монегаски пробились в 1/2 финала Лиги чемпионов впервые с 2004 года.

Таким образом, "Ювентус" и "Монако" составили компанию "Реалу" и "Атлетико" в 1/2 финала самого престижного еврокубкового турнира.

Напомним, жеребьевка полуфинальной стадии турнира состоится в пятницу, 21 апреля, в Ньоне (Швейцария), матчи пройдут 2-3 и 9-10 мая.

Финал главного клубного еврокубка 3 июня будет принимать стадион "Национальный" в Кардиффе (Уэльс).

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