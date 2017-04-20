Слезы Неймара и кровь Месси. Как "Ювентус" выбил "Барселону" из Лиги чемпионов, опубликованы фото

В среду, 19 апреля, был прошел ответный поединок 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА, в котором "Барселона" принимала "Ювентус" и сыграла вничью, после чего каталонский клуб выбыл из борьбы за самый почетный кубок Европы

Футболисты "Старой синьоры" после домашней победы над "Барсой" в Турине (3:0), разошлись миром с каталонцами на "Камп Ноу" — 0:0.

"Барселоне" не удалось одержать 16-ю домашнюю победу подряд в Лиге чемпионов. Сухая ничья вполне устроила "Ювентус", который не позволил "гранатово-синим" осуществить еще один исторический камбэк — оборона туринцев в столице Каталонии работала без сбоев, без особых проблем сохранив задел после первого поединка.

По окончании матча раздосадованный лидер атак каталонцев Лионель Месси плевался, Неймар плакал, а защитник "Юве" Джорджо Кьеллини пытался успокоить Луиса Суареса.

Напомним, "Ювентус" и "Монако" составили компанию "Реалу" и "Атлетико" в 1/2 финала самого престижного еврокубкового турнира.

Напомним, жеребьевка полуфинальной стадии турнира состоится в пятницу, 21 апреля, в Ньоне (Швейцария), матчи пройдут 2-3 и 9-10 мая.

Финал главного клубного еврокубка 3 июня будет принимать стадион "Национальный" в Кардиффе (Уэльс).