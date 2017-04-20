Украинские дзюдоисты завоевали две золотые медали на чемпионате Европы

На первенстве континента по дзюдо, которое стартовало в Варшаве, украинские спортсмены завоевали две золотые награды.

Представитель сборной Украины Георгий Зантарая выиграл золотую награду в весовой категории до 66 килограммов. В финале украинский спортсмен победил Адриана Гомбоца из Словении, сообщает УНИАН.

Это второе золото для украинской сборной: первую награду сегодня сенсационно завоевала16-летняя Дарья Белодед в весовой категории до 48 кг у женщин.

Георгий Зантарая реабилитировался за провал на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро летом 2016 года, где у нашего спортсмена были большие планы на медаль.

Напомним, ранее украинка победила на престижных международных соревнованиях по дзюдо.

Фото: @UkraineJudoFederation.