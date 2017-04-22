Фонсека считает, что "Шахтер" заслуженно победил "Динамо"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Паулу Фонсека заявил, что в матче 26-го тура украинской футбольной Премьер-лиги с киевским "Динамо" его подопечные заслуженно победили.

Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции, говорится на сайте "горняков".

В то же время специалист назвал победу своей команды "отличной".

"На очень высоком уровне провели первый тайм как в защите, так и в атаке. Мы почти все время контролировали мяч. Во второй половине, имея преимущество, нам пришлось обороняться", — отметил наставник.

По его словам, потом "Динамо" стало больше атаковать и выполнять дальние передачи. "Тем не менее, во втором тайме мы продолжали безопасно действовать в защите. Думаю, "Шахтер" сегодня заслуженно победил", — добавил Фонсека.

"Это правда, у нас 14 очков преимущества. Но все должны понимать: ничего еще не закончилось. Я всегда говорил, что мы будем фокусироваться на всех матчах, нас интересуют только победы. Мы очень уважаем "Динамо", — подчеркнул он.

"После... выигрыша продолжим себя мотивировать на поединки с другими соперниками. Сейчас нужно, чтобы "горняки" ни в коем случае не расслабились, а с теми же амбициями работали на победу. Мы будем делать все, чтобы так и было", — утверждает тренер.

Напомним, 21 апреля в Киеве в рамках 26-го тура Премьер-лиги "Шахтер" с минимальным счетом победил "Динамо". Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео гола, можно здесь.

Фото: shakhtar.com