Ребров об игре с "Шахтером": нет претензий к "Динамо" по отдаче

Главный тренер киевского "Динамо" Сергей Ребров заявил, что после матча 26-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого "Шахтера" у него нет претензий к подопечным по отдаче и желанию играть в футбол.

Об этом он рассказал на послематчевой пресс-конференции, говорится на сайте столичного клуба.

В то же время специалист подчеркнул, что "динамовцы" уступили достойной команде.

"Обе команды показали достойную игру. К сожалению, мы проиграли, но, по отдаче и желанию играть в футбол, у меня к ребятам претензий нет", — отметил наставник.

По его словам, преимущество киевлян во втором тайме игры показывает, что они "на правильном пути". "Да, не забили, проиграли. Уступили сильной и достойной команде, но к ребятам по отдаче у меня претензий нет", — добавил Ребров.

Напомним, 21 апреля в Киеве в рамках 26-го тура Премьер-лиги "Шахтер" с минимальным счетом победил "Динамо". Узнать больше о противостоянии, а также посмотреть видео гола, можно здесь.