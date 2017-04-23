Премьер-лига: победа "Стали" над "Зіркой" и поражение "Волыни" во Львове, видео голов

23 апреля 2017, 19:07

В Днепре "Сталь" из Каменского принимала команду из Кропивницкого и выиграла.

В Украине состоялись матчи в рамках Премьер-лиги

В воскресенье, 23 апреля, в Украине состоялись матчи в рамках Премьер-лиги.

В Днепре "Сталь" из Каменского принимала "Зирку" из Кропивницкого и выиграла со счетом 1:0, сообщает официальный сайт лиги.

Судьбу матча на стадионе "Метеор" решил момент на 81-й минуте. Леандро Да Силва с левого фланга сместился в центр, обыгрался с Максимом Каленчуком и вонзил мяч в дальнюю "девятку" ворот Евгения Паста.

В остальном игра проходила с переменным успехом и в достаточно жесткой, порой грубой борьбе. Рефери матча показал 12 желтых карточек, одна из которых стала второй для Адеринсолы Эсеолы. Игрок "Зирки" был удален с поля на 70-й минуте.

"Сталь" — "Зирка" 1:0

Гол: Да Силва, 81.

"Сталь": Бандура — Пашаев, Шабанов, Ищенко, Да Силва — Каленчук, Карасюк — Г.Малакян (Стаменкович, 74), Э.Малакян (Задерака, 69), Васин — Карикари (Климчук, 82).

"Зирка": Паст — Перейра, Фатеев, Наилсон — Щедрый (Чичиков, 71), Эсеола, Жуков (Акименко, 67), Драченко (Дрышлюк, 84), Бацула, Полегенько — Ситало.

Предупреждения: Карикари, Шабанов, Васин, Каленчук, Э.Малакян, Г.Малакян, Задерака — Перейра, Эсеола, Жуков, Драченко.

Удаление: Эсеола, 70.

Таким образом, по итогам тура у "Стали" 31 очко и 7-е место в турнирной таблице УПЛ, у "Зирки" осталось 26 баллов и 9-е место.

В другом матче во Львове "Карпаты" принимали на своем поле луцкую "Волынь" и обыграли соперника со счетом 1:0.

Судьба матча была решена в самом начале игры, на 17-й минуте, когда Александр Гладкий слева ворвался в штрафную "Волыни" и прострелил на линию вратарской, а опередивший Воадислава Шаповала в борьбе за мяч Алексей Гуцуляк расстрелял ворота.

В дальнейщем гости пытались сравнять счет, но отличались, в основном, грубой игрой. Арбитр показал 8 желтых карточек игрокам "Волыни". В итоге, "Карпаты" удержали победу и добыли важные 3 очка.

"Карпаты" — "Волынь" 1:0

Гол: Гуцуляк, 17.

"Карпаты": Боровик — Лобай, Дитятьев, Матвиенко — Зубейко (Мирошниченко, 81), Чачуа (Грисьо, 75), Филимонов, Клец (Вербный, 65) — Худобяк, Гуцуляк — Гладкий.

"Волынь": Кичак — Романюк, Логинов, Горопевшек, Шаповал — Герасимюк, Р.Никитюк (Мелинишин, 58) — Мемешев (Деда, 77), Тетеренко, Дудик (Дмитренко, 53) — Петров.

Предупреждения: Дитятьев — Логинов, Кичак, Герасимюк, Р.Никитюк, Тетеренко, Романюк, Мелинишин, Шаповал.

Таким образом, теперь в турнирной таблице у "Карпат" 21 очко и команда по-прежнему занимает 10-е место в таблице. У "Волыни" осталось 13 баллов и последнее 12-е место в УПЛ.

Напомним, 21 апреля, в Киеве "Динамо" уступило донецкому "Шахтеру" со счетом 0:1.

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