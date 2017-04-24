Виталий Кличко рассказал, как поддержит брата в бою против Джошуа

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Виталий Кличко заявил, что будет рядом с рингом, когда его брат Владимир будет боксировать против обладателя пояса IBF Энтони Джошуа.

Об этом сообщает sportarena со ссылкой на BoxingScene.

"Когда я боксировал, то Владимир всегда был возле ринга и поддерживал меня. Я поступлю аналогично во время встречи с Джошуа в Лондоне. Конечно, у брата отличная команда, но поддержка близкого человека также очень важна. Уверен, что победа будет за нами.

Это встреча двух олимпийских чемпионов. Джошуа ни разу не проиграл, он нокаутировал всех своих соперников и моложе Владимира на 12 лет. Но я знаю, что брат сделает все для победы. Знаю Владимира, как никто другой, поэтому могу лишь сказать, что ни у кого из боксеров нет такого мастерства и опыта. Кроме того, Владимир прекрасно понимает, насколько высоки ставки в этом поединке", — заявил Виталий Кличко.

Отметим, что поединок Владимир Кличко — Джошуа пройдет в Лондоне на "Уэмбли" 29 апреля. На кону будут стоять пояса чемпиона мира по версиям IBF и IBO, а также титул WBA Super.

Напомним, ранее экс-чемпион мира назвал самую большую слабость Владимира Кличко.