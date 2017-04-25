"Зенит" начинает переговоры о замене Луческу — российские СМИ

Идущий на третьем месте Премьер-лиги чемпионата России питерский "Зенит" в ближайшее время начнет переговоры с главным тренером итальянской "Фиорентины" португальцем Паулу Соузой.

Об этом со ссылкой на российское интернет-издание Soccer сообщает Dynamo.kiev.ua.

Руководство "сине-бело-голубых" впечатлено умением португальского тренера работать с командой без серьезных изменений в составе и способностью находить неординарные решения. Также отмечается, что 46-летний специалист принял решение покинуть итальянский клуб по окончании сезона.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии за 5 туров до конца "Фиорентина" занимает 8-ю строчку турнирной таблицы с 55 очками.

Напомним, 24 мая 2016 года питерский "Зенит" объявил о назначении Мирчи Луческу новым главным тренером клуба. Соглашение румынского специалиста с сине-бело-голубыми было рассчитано на два сезона и предусматривало возможность продления еще на один год.

Перед 71-летним тренером стояла задача вывести "Зенит" в десятку лучших клубов Европы, однако в конце февраля 2017-го "Зенит" вылетел из 1/16 Лиги Европы, по сумме двух матчей уступив "Андерлехту".