Владимир Кличко рассказал, каким зрители его увидят в бою с Джошуа

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе украинец Владимир Кличко заявил, что в бою с чемпионом мира по версии IBF-тяжеловесом из Британии Энтони Джошуа на ринге зрители увидят его, наслаждающимся собой.

Об этом он рассказал в интервью журналисту телеканала Sky Sports после открытой тренировки в Лондоне, говорится на klitschko-brothers.com.

В то же время спортсмен подчеркнул, что рад вернуться в британскую столицу, где не дрался "очень давно".

"Это будет великолепный субботний вечер (29 апреля — Ред.) и невероятный бой. Я очень на него настраиваюсь, как и Джошуа", — отметил наш соотечественник. По его словам, на ринге зрителя увидят "Кличко, который наслаждается собой".

"Я уже получаю удовольствие от каждой секунды… уважаю любого рефери. Но на ринге я о нем не думаю. Судья должен следить за правилами. А я должен концентрироваться на своем сопернике", — добавил боец.

Напомним, Владимир Кличко встретится на ринге с Энтони Джошуа этой весной — в конце апреля — в Лондоне на стадионе "Уэмбли". Узнать больше о запланированном противостоянии можно здесь.