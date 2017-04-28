Кличко: я буду драться с самым опасным противником, боксеры провели дуэль взглядов

Экс-чемпион мира, украиснкий боксер Владимир Кличко и обладатель чемпионского пояса по версии IBF британец Энтони Джошуа провели дуэль взглядов в ходе финальной пресс-конференции перед боем на "Уэмбли".

Оба боксера были в отличном настроении, улыбались и успели пошутить друг с другом.

Украинский боксер уверен в своей победе, сообщает Sky Sports.

"В субботу вечером я буду драться с моим самым опасным противником, это самый большой вызов для меня. Вы видели его мышцы? Вы видели, насколько опасен этот парень и на что он способен, нокаутировав всех своих предыдущих соперников? Мы знаем друг друга, провели достаточно раундов и изучили друг друга, чтобы понимать, чего ожидать. Я видел некоторые моменты, которые собираюсь использовать. Но вы можете это использовать, а, может, это у вас и не получится, поскольку в бою все будет по-другому. И да, это ведь не спарринг, а настоящий тяжелый бой", — сказал Кличко.

Напомним, что Кличко и Джошуа выйдут в ринг 29 апреля на лондонском стадионе "Уэмбли". Победитель поединка получит чемпионские пояса по версиям IBF, WBA Super и IBO.

Также отметим, что Кличко и Джошуа провели открытую тренировку в Лондоне.

Видео: Fight Hub TV