"Великий боец". Легендарный Тайсон назвал Владимира Кличко лучшим супертяжем в истории бокса

Украинец Владимир Кличко является лучшим бойцом супертяжелого веса в истории бокса.

Об этом заявил легендарный американский боксер Майк Тайсон, сообщает BoxingNews.

На вопрос журналиста Джима Грэя, какое, по его мнению, место занимает Владимир Кличко в рейтинге лучших супертяжеловесов всех времен, "Железный Майк" ответил: "Послушайте, если принимать во внимание то, что он делал на протяжении многих лет, то он — лучший в истории. Он побил всех лучших боксеров своей эры. Да, он проигрывал, но всегда возвращался. Были раскрученные супертяжи, которые после поражения исчезали, и мы о них больше ничего не слышали. Владимир же не ломался — он всегда возвращался. Я думаю, что он должен классифицироваться, как великий боец", — заявил Тайсон.

Напомним, ранее сообщалось, что перед боем Кличко и Джошуа зрителей разогреют женским боксом.